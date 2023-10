Van Opstal leidt Lippelo naar zege tegen Hoboken B

Kjell Van Opstal opende na slechts twee minuten de score voor de thuisploeg. Hoboken B maakte vroeg in de wedstrijd gelijk. In de 5de minuut liet Mohamed El Fikri zich gelden. Jeroen Bilsen bracht in de 20ste minuut de uitploeg op voorsprong. Lotfi Hadouch bracht in de 39ste minuut Lippelo op gelijke hoogte. In de 39ste minuut werd Abdati Haigoun van Hoboken B van het veld gestuurd met een rode kaart. Met nog bijna een half uur te gaan verzekerde Van Opstal de overwinning.

Op 5 november om 14.30 uur speelt Lippelo een uitwedstrijd tegen Oxford Hemiksem B. Hoboken B treft dan bij Mariekerke-Branst B.GELE KAARTEN: 80' Bilsen (Hoboken B), 81' Hadouch (Lippelo).

