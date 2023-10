Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie i

Zwijndrecht kan in 2025 fuseren met buurgemeentes Beveren en Kruibeke. De gemeenteraad heeft donderdagavond een principebeslissing goedgekeurd om de fusiegesprekken op te starten. Een …De provincie Antwerpen gaat wellicht van 69 naar 68 steden en gemeenten nu de gemeenteraad van Zwijndrecht met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke heeft goedgekeurd.Donderdagavond gaf de gemeenteraad van Zwijndrecht groen licht voor de fusie met buurgemeenten Beveren en Kruibeke.

Het gemeentepersoneel van Zwijndrecht legde donderdagmiddag het werk neer. Dat deed het als symbolische actie tegen de fusieplannen van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke. Het personeel vreest … Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De …Ten laatste op 1 mei 2024 zullen tuinen die gecontamineerd zijn met PFAS in Zwijndrecht afgegraven worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gezegd tijdens een parlementaire zitting.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. Bijna 80 procent stemde toen tegen … headtopics.com

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Vlaams Belang zet twee Zwijndrechtse raadsleden die voor fusie stemden uit partij: “Men moet zich neerleggen bij de wil van het volk”n Zwijndrecht beleefdPasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: “Met een gelijkspel schiet niemand iets...

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de 'Red Notice' die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.

Trump steunt Mike Johnson als nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse oud-president Donald Trump schaart zich achter de kandidatuur van Mike Johnson als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Johnson zou een "fantastische" speaker zijn, meent de vastgoedmagnaat woensdag in New York. Daar staat hij terecht voor een fraudezaak.

Conservatieve hardliner en Trump-bondgenoot wordt nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenNa drie weken van chaos wordt Mike Johnson de nieuwe Speaker of the House. De evangelische christen is onervaren en conservatief en hij speelde een cruciale rol bij pogingen om het verkiezingsresultaat van 2020 om te keren.

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein.