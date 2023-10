Van fraude verdachte crypto-topman Bankman-Fried wijst naar advocaten FTX: 'Zij waren volledig op de hoogte”

De 31-jarige Bankman-Fried wordt ervan verdacht klanttegoeden doorgesluisd te hebben naar zijn investeringsfonds Alameda Research. De afgelopen drie weken hebben diverse vrienden en collega’s verklaard dat Bankman-Fried persoonlijk opdracht gaf tot het misleiden van zijn klanten. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tientallen jaren gevangenisstraf krijgen.

Bankman-Fried gaf toe fouten te hebben gemaakt in de aanloop naar het faillissement van FTX, maar houdt vol dat hij nooit van plan was om van klanten te stelen. Zijn advocaten waren volgens hem volledig op de hoogte van de transacties waarbij geld van FTX-klanten op een Alameda-bankrekening werd gestort.

Voordat de voormalige miljardair aan het woord kwam, moesten de juryleden de rechtszaal verlaten. De rechter wilde het verhaal van Bankman-Fried eerst zonder hun aanwezigheid aanhoren, om te bepalen welk bewijsmateriaal toelaatbaar is. headtopics.com

Volgens de Amerikaanse aanklagers moedigde Bankman-Fried werknemers aan om gecodeerde berichten te gebruiken, die automatisch werden gewist. Zij verdenken hem ook van illegale politieke donaties en vastgoedaankopen met geld van klanten.

Toen de aanklagers Bankman-Fried tijdens een kruisverhoor onder druk probeerden te zetten, vermeed hij directe antwoorden en liet zijn geheugen hem vaak in de steek. Het proces gaat vermoedelijk nog weken duren. headtopics.com

