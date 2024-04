Van der Haegen, l'assistant de Serneels, prend les rênes des Red Flames

Van der Haegen est l'assistant de Serneels depuis 2017 et est en contact rapproché avec le sélectionneur pour cette fenêtre internationale. Le T1 intérimaire veut poursuivre sur la lancée des dernières semaines. 'Les joueuses me connaissent. Je ne suis pas une copie d'Ives. Nous avons nos personnalités. Ives est peut-être un peu plus stressé, mais c'est aussi dû à son poste. Beaucoup d'amis m'ont dit que c'était un cadeau mais cela ne change rien pour moi.

Que ce soit comme T1 ou T2, c'est magnifique de débuter cette campagne contre les championnes du monde.' Les Red Flames disputeront donc les qualifications pour l'Euro 2025 dans la Ligue A en obtenant leur maintien lors des barrages de la Ligue des Nations contre la Hongrie fin février. Elles débuteront par la réception de l'Espagne vendredi à Louvain (20h45) avant un déplacement au Danemark le mardi 9 avril (18h00). La Tchéquie complète le group

