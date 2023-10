Van Bommel voor clash met Club Brugge: “We kunnen de punten niet goed gebruiken, we móéten ze binnenharken”

Zwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeen

Beste coëfficiëntenoogst van het seizoen: slechts drie toplanden doen beter dan België in Europese midweek Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plekGlen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”

Van Bommel mesure le chemin qu'il reste à l'Antwerp: 'des étapes importantes à franchir'Mark van Bommel avait qualifié Porto de grand favori pour le match contre l'Antwerp. Après la défaite 1-4 du Great Old mercredi soir, il s'est avéré que ces propos n'étaient pas vides de sens de la part de l'entraîneur néerlandais. Lire la suite ⮕

Twaalf matchen zonder zege: Mark van Bommel evenaart negatief record in Champions LeagueAntwerp verloor ook zijn derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League en blijft met lege handen achter. De 1-4 nederlaag tegen Porto was voor Mark van Bommel de twaalfde wedstrijd als coach in het kampioenenbal. Hij won nog geen enkele keer. De Nederlander evenaart zo een negatief record. Lire la suite ⮕

In Europa lukt het wel: Club Brugge bibbert nog even, maar boekt deugddoende zege in ZwitserlandClub Brugge weet weer wat winnen is. Het werd nog spannend tegen Lugano, maar ach, dat maakte het des te zoeter. Een hoofdrol was er zowaar voor… Eder Balanta. Lire la suite ⮕

Club schudt in Europa competitiezorgen van zich afClub Brugge weet weer wat winnen is. Tegen Lugano moest het in de slotfase nog eventjes bibberen, maar Hans Vanaken nam finaal alle twijfels weg. Een opsteker, na de 3 op 15 in de Jupiler Pro League. Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan. Lire la suite ⮕