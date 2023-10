Van Bogaert leidt KFC Katelijne langs Heffen

Hooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.Zondag won Wavria B haar thuiswedstrijd tegen SC Duffel B. De wedstrijd eindigde op 3-1.Wat een prestatie van Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers schitterden zaterdagavond in eigen huis tegen Kortrijk Spurs en pakten een knappe en deugddoende 102-74-zege.

Politie vat twee inbrekers dankzij tip van alerte burger: “Zie je iets verdacht, laat het ons dan weten” De lokale politie van de zone Bodukap kon maandagavond twee mannen oppakken. Het duo wordt gelinkt aan verschillende diefstallen en woninginbraken. Ze werden opgemerkt door een alerte buurtbewoner …De politiepost voor de wijkwerking van de politiezone Bodukap blijft ook de komende negen jaar gevestigd in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver in de Lemanstraat.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …, de online gids die wegwijs probeert te maken in de culinaire wereld waar groenten en … headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseSC Duffel zet succesvolle reeks voort met ruime zege op VC Wilrijk Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de vermoedelijke dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

M’as-tu vu? Graf van Remi Van Wauwe, de voetballende veekoopman, ligt op een van de best bewaarde geheimen vanBegraafplaats Sint-Fredegandus, aan de Lakborslei in Deurne, is een van de best bewaarde geheimen van Antwerpen. Heel wat bekende Antwerpenaren vonden er hun laatste rustplaats, onder wie Remi Van Wauwe. In de jaren dertig was hij verdediger bij Royal Antwerp Football Club (RAFC). Lire la suite ⮕

Mustafa Barghouti: “Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza”Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. “Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.” Lire la suite ⮕

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕