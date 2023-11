Valéry Schalenbourg van kanton Willebroek duikt op in VTM-reeks ‘Vrederechters’: “Een verzoening kan je veel g

op VTM. Een van de nieuwe gezichten is Valéry Schalenbourg van het kanton Willebroek. “Ik woon er zelf niet, en dat is goed. Want vroeg of laat heb je anders iemand voor je die je persoonlijk kent”, zegt de vrederechter.

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel” Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarktCode geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Un homme en danger de mort après une bagarre à WillebroekUn homme de 54 ans a été sérieusement blessé lors d’une bagarre lundi soir à Willebroek (province d’Anvers) qui s’est déroulée après la fermeture de la foire locale, confirme le parquet d’Anvers. Lire la suite ⮕

Ernstige vechtpartij ontsiert jaarmarkt van Willebroek: “Levensgevaar bij 54-jarige man is ondertussen gewekenIn de nasleep van de jaarmarkt van Willebroek, de 175ste editie, is maandagavond een ernstige schermutseling in het centrum ontstaan. Daarbij raakte een 54-jarige man ernstig gewond. De verdachte wordt nog opgespoord. Lire la suite ⮕

Leerkrachten GO! atheneum Willebroek nemen deel aan Race for the Cure AntwerpenEen team leerkrachten van GO! atheneum Willebroek nam afgelopen weekend deel aan de Race fort he Cure in Antwerpen. Samen met enkele familieleden namen ze deel aan een wandelroute van drie kilometer of looproute van zes kilometer. “Race fort he Cure is Europa’s grootste sportevenement voor de gezondheid van vrouwen. Lire la suite ⮕

Stijn en Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ overwinnen huwelijkscrisis: “Het woord ‘scheiden’ valt niet meer”Nuria Gilizintinova (36) en Stijn Van Poucke (45) waren hét succesverhaal van het allereerste seizoen van het populaire VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Dat leidde tot mooie tijden, maar ook tot een huwelijkscrisis – maar ook die overwonnen ze. “Het woord ‘scheiden’ valt niet meer”, klinkt het in Story. Lire la suite ⮕

