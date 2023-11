Valérie De Bue, ministre wallonne de la Sécurité routière, est notre invitée de ce dimanche: «Un test d’alcoolémie sur deux est supérieur à la limite légale» (vidéo) Mini-Europe, trampolines, vin..

SUDİNFO_BE: Interview du dimanche : Valérie De Bue, ministre wallonne de la Sécurité routière, est notre invitée de ceAlors qu’elle se prépare à prendre en charge la compétence «tourisme» de la prochaine présidence belge de l’Europe, la ministreValérie De Bue annonce sa volonté d’investir dans les crèches wallonnes.

RTBFİNFO: Guerre Israël-Gaza : la milice libanaise Hezbollah, un défi majeur pour la sécurité d’IsraëlAu Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours très attendu ce vendredi après-midi. Il va...

SUDİNFO_BE: Le Salon du vin de Floreffe à Spy annulé pour des motifs de sécurité : « J’ai eu les larmes aux yeux quandCe vendredi matin, les exposants du Salon du Vin de Floreffe ont appris l’annulation de l’événement œnologique qui se déroulait à Spy. À leur grand désarroi, ils repartent sans avoir vendu leurs marchandises.

SUDİNFO_BE: Alerte à l’aéroport de Hambourg : un véhicule franchit une barrière de sécurité afin d’arriver sur une piste dTous les vols à destination et en provenance de Hambourg ont été suspendus.

SUDİNFO_BE: Un gymkhana qui ralentit mais qui fait polémique au centre de MoresnetLes aménagements de sécurité au centre de Moresnet provoquent critiques et sarcasmes sur la toile. Beaucoup estiment que ça crée le chaos. Mais l’échevin des Travaux souligne que le but est de sécuriser le parcours des usagers faibles, entre le RAVeL et le centre du village.

