Vakbond roept chauffeurs in private bus- en carsector op om vrijdag te staken

Er is al langer onvrede in de sector en de spontane staking in enkele stelplaatsen van De Lijn was voor vele bus- en carchauffeurs de trigger, aldus de vakbond, die alle werknemers oproept om het werk neer te leggen en deel te nemen aan de stakingspiketten.Het protest is onder andere gericht tegen het uitblijven van een akkoord over een koopkrachtpremie. “De werknemers uit de sector zijn het beu dat een akkoord uitblijft en er geen waardering van de werkgevers komt. (...

Ook de mogelijke versoepeling van de rij- en rusttijden voor de carchauffeurs, de aanslepende problematiek in het schoolvervoer en het invoeren van flexi-jobs zijn een doorn in het oog. Daarnaast willen de actievoerders de toenemende agressie tegen de chauffeurs aankaarten.

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vrijdag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

VIDEO. Romelu Lukaku zet waanzinnige reeks voort: Rode Duivel scoort in veertiende Europa League-match op rijMULTILIVE.

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

Kamercommissie: N-VA spreekt van “nalatigheid en schuldig verzuim”, minister Verlinden vindt dat politie nietsMinister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden blijft erbij dat de politie niets kan worden verweten voor de aanslag van Abdesalem Lassoued van vorige week. De CD&V’ster bevestigde woensdag in de Kamer ook dat de politie het uitleveringsbevel van Tunesië heeft ontvangen, maar dat dat meteen werd doorgespeeld aan Justitie. Lire la suite ⮕

Man die 22 miljoen dollar won, houdt het geheim voor zijn kinderen: “Een bewuste keuze”Tijdens een radioshow heeft een Amerikaanse loterijwinnaar anoniem onthuld dat niemand weet dat hij ondertussen multimiljonair is. Ook zijn kinderen niet. Lire la suite ⮕

Ford en vakbonden bereiken na staking voorlopig akkoord in VSAutofabrikant Ford en vakbond UAW zijn in de VS tot een voorlopig akkoord gekomen. Dat heeft de vakbond woensdag (lokale tijd) bekendgemaakt en is bevestigd door Ford. Lire la suite ⮕

REACTIES. Bataille steekt Vermeeren hart onder de riem: “Hij neemt het zich erg kwalijk, maar iedereen maakt fDe teleurstelling was groot bij Antwerp na de 1-4-nederlaag tegen FC Porto. Ondanks een voorsprong bij de rust werd het alsnog een pijnlijke avond op de Bosuil. “De eerste helft tegen Shakhtar en nu ook tegen Porto laat zien dat we kwaliteiten hebben”, aldus aanvoerder Toby Alderweireld. “Maar dat moet je ook negentig minuten kunnen tonen. Lire la suite ⮕

Dataspecialist Jos Geerinck heeft ook aandeel in succes broers Tsitsipas op European Open: “Enorm intensief weDe broers Stefanos en Petros Tsitsipas wonnen het dubbeltoernooi op de European Open in Antwerpen. Met dank ook aan Jos Geerinck, specialist van data en videoanalyse die werkt voor het Amerikaanse Golden Set Analytics. “Ik bekijk àlle matchen van Stefanos Tsitsipas en zijn opponenten. Lire la suite ⮕

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld. Lire la suite ⮕