Vader vs. zoon: kan Thibau straks Sven Nys overtreffen?

Veldrijder Thibau Nys: ‘Mijn vader evenaren is zo goed als onmogelijk’Dat Thibau Nys zo voortvarend aan het seizoen zou beginnen, had hij zelf niet zien aankomen. ‘En het kan nog veel beter’, zegt de 20-jarige veldrijder. Lire la suite ⮕

Nys vs Nys: wie staat het verst? “Thibau heeft alles om een grotere coureur te worden dan zijn pa”Acht keer – en tussen 2004 en 2010 zelfs zeven keer op een rij – won Sven Nys de Koppenbergcross. Zijn eerste overwinning boekte hij er pas toen hij 25 was, Thibau kan het morgen al op zijn 20ste flikken. Lire la suite ⮕

Sven Nys snapt afzeggingen voor Koppenbergcross niet: “Je moest al bij de start van het seizoen klaar zijn”Woensdag staat met de Koppenbergcross een echt monument op de kalender. Komend weekend wordt echter ook gestreden om de Europese titel en dus hebben nogal wat renners afgehaakt. Lire la suite ⮕

745.000 euros pour aider les jeunes en décrochage scolaire dans cinq écoles bruxelloisesUn budget de 745.000 euros va être alloué par la Commission communautaire flamande (Cocon) à cinq écoles secondaires néerlandophones bruxelloises, dans le but d'aider les jeunes enclins au décrochage scolaire à réintégrer l'école, a indiqué lundi le cabinet du ministre de l'Enseignement néerlandophone Sven Gatz (Open VLD) dans un communiqué. Lire la suite ⮕

Broers nemen roer van legendarische snackbar Martino over: “De menukaart? Daar gaan we nooit aan raken”De populaire snackbar Martino heeft nieuwe eigenaars. Broers Guillaume en Gilles Noé nemen het roer over van hun vader en tante, en zijn daarmee de derde generatie die de geboorteplaats van het befaamde broodje openhouden. Ze doen een frisse wind waaien, maar blijven af van de gerechten. Lire la suite ⮕