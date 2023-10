– Union belge : Futsal (D1) | Succès précieux du Celtic FD Visé à Eisden-Dorp: «Un magnifique état d

30-10-23 12:26:00 / La source: sudinfo_be

Les Visétois ont, cette fois, fait preuve de réalisme offensif et défensif pour s’offrir un deuxième succès et remonter à la septième place du classement général. Ils effectuent donc une très bonne opération dans la course au maintien.