Une tragédie qui fait grand bruit en Italie: Julie, jeune étudiante de 21 ans en Erasmus, se suicide après une

Au téléphone, Julie confie à son amie que quelques jours auparavant, elle a été victime de violences sexuelles. Elle accuse un Italien d’une vingtaine d’années qui l’avait raccompagnée dans son logement, après une soirée avec d’autres étudiants. Le lendemain de cet appel, Julie Tronet est retrouvée pendue dans son appartement étudiant, relatent nos confrères de La Voix Du Nord.

Béatrice, une autre de ses amies, indique que la jeune fille est allée à l’hôpital, quelques heures après l’agression qu’elle dénonçait. «Après le choc de cette agression sexuelle, c’était une épreuve qu’elle a dû avoir du mal à supporter.

