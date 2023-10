Une roquette frappe Taba, près de la frontière israélo-égyptienne, et fait six blessés

Aucun autre détail n'a été donné quant aux circonstances de cette frappe.

Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une roquette tirée par l'armée israélienne, qui a mené lors des dernières 24 heures de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza, en réponse à l'attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas. L'armée israélienne indique qu'une enquête a été lancée autour de cet incident.

Lire la suite:

rtlinfo »

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Une journée compliquée en Belgique avec une alerte sur une partie du pays : « Ça limite la visibilité », lesVoici les prévisions météo complètes pour ce jeudi 26 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Changement d'heure: quand passe-t-on à l'heure d'hiver, pourquoi, comment, tout comprendre en 10 questionsLe changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne... Lire la suite ⮕