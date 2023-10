Une proposition de réforme pour faciliter l’accès aux actions collectives en justice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Beaucoup de citoyens hésitent à se lancer dans une procédure judiciaire à leurs propres frais.

Depuis 2014, les actions en recours collectifs sont possibles dans notre pays. Elles permettent à des consommateurs de se regrouper autour d’un représentant de groupe qui va intenter une action collective en justice.

Testachats juge la condamnation de Volkswagen dans l’affaire du Dieselgate comme «historique et d’une grande portée en matière de protection des consommateurs»quand même dingue toutes les idées et propositions qui défilent dans les médias quand les élections approchent ... headtopics.com

«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo) Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)Les mauvais sondages s’accumulent pour l’Open-VLD : « Le renouvellement d’un parti est un parcours cahoteux »,...

À 84 ans, André Bouchat, de Marche-en-Famenne, est le plus vieux bourgmestre de Belgique: voici les maïeurs les plus âgés région par région

Lire la suite:

sudinfo_be »

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Le journaliste sportif belge Pierre Vandersmissen est décédé ce mercrediLa triste nouvelle est tombée ce mercredi. Lire la suite ⮕

Les syndicats dénoncent des licenciements « à la chaîne » aux CHU Brugmann et St-Pierre de BruxellesLes syndicats dénoncent une « ambiance de travail délétère » au sein du service des ressources humaines et des « licenciements à la chaîne ». Lire la suite ⮕