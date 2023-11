Une pilule pour vivre plus longtemps ? Le point sur la recherche actuelle. Ce que les smartphones font aux cerveaux des jeunes : 'Même pendant l’amour, ils n’arrivent plus à se concentrer'. Les vacances de Toussaint sont terminées : voici quand auront lieu les prochains congés scolaires en 2023 et 2024.

RTL SPORT: Une école de Charleroi interdit 'les rastas et les tresses': Yvans, un ancien élève, dénonce uneCertains règlements d'ordre intérieur sont jugés trop strictes. Dans ce cas-ci, Yvans, un ancien élève de l'Institut Notre Dame à Charleroi, dénonce le règlement de son ancien école qu'il juge discriminant. Récemment, les coiffures 'rastas et les tresses' y ont été interdites. Pour lui, cette phrase vise clairement les coupes afro.

SUDİNFO_BE: les sélections : Découvrez les sélections et les dernières nouvelles en P2A et P3AHerseaux dispose d’un noyau au complet pour le derby prévu dimanche face à Luingne.

SUDİNFO_BE: «Star Academy»: les noms des deux parrains révélés lors du premier prime (vidéo)Une star internationale et une star française accompagneront les élèves durant cette nouvelle édition.

RTBFİNFO: Fin du congé de Toussaint : un record de voyages en avion cette annéeFin des vacances pour les près de 900.000 petits francophones et pour ceux qui ont eu l’occasion de prendre quelques...

LEVİF: Météo capricieuse et baisse des nuitées: des vacances de Toussaint mitigées à la CôteLa côte belge a enregistré 1,1 million de nuitées au cours des deux semaines de vacances automnales, a communiqué l'office du tourisme

SUDİNFO_BE: Une nouvelle épreuve de course à pied dans la région mosane avec les 20km Maredsous DinantUne course programmée en mars 2024.

