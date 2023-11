Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Nous les voyons tous les jours, sans forcément y prêter attention. Pourtant, les noms des stations de la Stib sont lourds d’ancrages historiques.

Une pétition consultable en ligne souhaite modifier ce nom qui renvoie au passé colonial de la Belgique. Elle propose ainsi le nom de Lucie Spède, une poétesse etterbeekoise. Décédée en 2010, elle a publié une dizaine de recueils de poèmes et obtenu sept prix littéraires.

L’enquête sur la mort de Sultan, un livreur à vélo écrasé par un Flixbus à Bruxelles-Nord, classée sans suite

