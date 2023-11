Une pétition pour autoriser les signes convictionnels à Anderlecht

Une pétition pour autoriser le port des signes convictionnels dans l’administration anderlechtoise, lancée par le Comité diversité et inclusion 1070, a déjà récolté 400 signatures cette semaine, indique la DH.Cela n’est pas un hasard : une réflexion en ce sens est actuellement menée par la commune.

C’est pourquoi le Comité diversité et inclusion 1070 entend revenir à la charge.Pour rappel, l’échevine Nadia Kammachi (Ecolo) soutient tout particulièrement cette mesure. « Dans certains secteurs, on ne trouve pas de personnel, notamment à cause de cela. Dans le privé, ils ou elles peuvent travailler librement avec leurs signes convictionnels. »Nadia Kammachi se positionne pour une neutralité inclusive et non exclusive.

