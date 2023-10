Une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre arrêtée en Espagne

Un attentat terroriste a frappé Bruxelles, le lundi 16 octobre 2023. Suivez les dernières informations en direct.Une vaste opération policière menée à Schaerbeek a permis de neutraliser Abdesalem L.Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)

Pourquoi le sous-financement de la justice n'explique pas tous les maux:"Un dossier qui disparaît, c'est fréquent" « C’est le moment opportun » : 4 conseils d’un économiste pour investir intelligemment malgré un contexte tendu« Hadja Lahbib s’en sort à nouveau bien » : la responsabilité des Affaires étrangères a-t-elle été occultée dans l’affaire Lassoued ?

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

Retranché sous une fausse identité, une baron de la drogue marseillais arrêté à BruxellesKamel N., un baron de la drogue marseillais, a été interpellé mardi à Bruxelles. L'information, rapportée par la... Lire la suite ⮕

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles. Lire la suite ⮕

Direct : Après l’attentat de Bruxelles, trois ministres sur le gril d’une nouvelle commission JusticeAprès l’attentat de Bruxelles du 16 octobre dernier, une nouvelle commission conjointe Justice-Intérieur se tient ce... Lire la suite ⮕

L’Arau lance une procédure européenne pour « sauver le Palais du Midi » à BruxellesCe bâtiment d’un hectare figure parmi le patrimoine architectural bruxellois, sans pour autant être protégé. Afin d’accueillir les travaux de construction du futur métro 3, l’intérieur du Palais risque d’être démantelé, tandis que les seules façades du bâtiment ont prévu d’être préservées. Lire la suite ⮕

Rouler sur le trottoir avec une trottinette électrique à Bruxelles : les véritables raisons révélées grâce auxAprès Bruxelles, Grenoble et Tel-Aviv, une quatrième étude aura lieu à Londres, Madrid et Lyon cet automne afin de mieux comprendre les comportements des utilisateurs. Lire la suite ⮕