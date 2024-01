Une marque de cosmétiques de luxe utilise la science 'quantique' à des fins commerciales

Le bad buzz a déjà fait couler beaucoup d’encre en France, mais l’histoire n’a pas pris une ride. Pour résumer à la façon d’une histoire belge, c’est l’histoire d’une grande marque de cosmétiques de luxe, qui utilise la science à des fins commerciales, et ça a bien failli passer crème. Sauf qu’il y a des vigies. C’est le vulgarisateur scientifique G Milgram qui a lancé l’affaire sur sa chaîne Youtube.

Informé par une source de l’arrivée imminente de ce qui s’apparente à une imposture scientifique, le décrypteur a publié, le 2 janvier dernier, une vidéo d’une vingtaine de minutes à propos de la sortie, par la marque cosmétique Guerlain, d’une crème pour la peau à base d’extrait d’orchidées et prétendant s’appuyer sur la science 'quantique'. A 650 euros le pot de 50 millilitres, la crème est prétendument basée sur une découverte scientifique qui 'restaure la lumière quantique cellulaire d’une jeune cellule'. Du pur bullshit pour de nombreux scientifiques spécialistes en physique quantiqu





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Investir dans une chambre d'hôtel : une nouvelle tendance pour les particuliersInvestir dans une chambre au sein d’un complexe hôtelier séduit de plus en plus les particuliers. Des formules plus accessibles sont proposées, offrant aux investisseurs immobiliers la possibilité d’acquérir une chambre au sein de leur établissement. Les complexes hôteliers s’engagent à meubler le bien et à gérer la location de la chambre ainsi que tous les services.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Une éruption volcanique touche une ville portuaire: des maisons commencent à brûlerLa lave d'un volcan entré en éruption dimanche à proximité du port de pêche de Grindavik, dans le sud-ouest de l'Islande, a mis le feu à trois habitations de la localité, dont les habitants avaient été évacués quelques heures plus tôt.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Pas de salon de l'auto cette année en BelgiqueIl n’y a pas de salon de l’auto cette année en Belgique. Et il y a de fortes chances qu’il n’y en ait plus jamais. Du moins, pas de salon traditionnel organisé par la FEBIAC et qui implique les importateurs. Il y aura bien un Auto Show, organisé par une structure privée, mais il s’agira plus d’un spectacle pour amateurs de voitures préparées que d’un salon où l’on expose les nouveaux modèles.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Agression d'un prévenu contre une juge à Las VegasL'agression d'un prévenu contre une juge à Las Vegas rappelle l'incident de 2010, où une juge de paix et un greffier ont été tués par balle dans une salle d'audience à Bruxelles par un homme. Le Président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, rappelle que cet acte ne constitue pas une constante dans le fonctionnement judiciaire en Belgique, 'C’était l’acte d’un déséquilibré qui a été reconnu incapable de gérer ses actes par la suite'.Néanmoins, il arrive que les juges soient victimes de violences. 'Cela arrive que le juge soit confronté à des réactions impulsives quand il prononce son jugement. S’il prononce une peine qui parait trop sévère à la personne qui a comparu devant lui, il arrive que la personne ne se contrôle plus et lâche l’une ou l’autre invective à l’égard du juge. C’est quelque chose qui arrive, mais ça n’est pas vraiment très fréquent. Cela dit, le juge n’est pas à l'abri de réactions très violentes', précise Luc Hennart

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

La sacrée paire de Mélanie Geelkens | Affaire Depardieu: « Il suffirait de reconnaître que ça pue, Gégé »La gloire et les frasques de Gérard Depardieu ont eu une résonnance mondiale. Mais aussi complexe soit notre personnalité, son examen attentif met en évidence notre vraie nature. Gérard Depardieu ne peut pas être un monstre puisqu’il se révèle aussi, pour ses proches, un ami délicat, un conjoint ou un père pudique. Si ces deux positions s’affrontent bien sûr, elles manquent symétriquement ce qui est en jeu. Traiter une personne de monstre revient à faire deux choses : le déshumaniser et l’identifier à son acte. L’acte fait le monstre. Et c’est parce qu’il fait le monstre que l’acte est monstrueux. Disculper une personne au nom de ses qualités humaines vise au contraire à éclairer son épaisseur émotionnelle, et à montrer à cette aune que cette personne aurait été incapable de commettre les actes qu’on lui reproche.son examen attentif met en évidence notre vraie nature.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Une augmentation des infections respiratoires en BelgiqueUne toux de longue durée, persistante ? Une pneumonie qui résiste à un antibiotique classique ? Vous êtes peut-être infecté par Mycoplasma pneumoniae, une bactérie en forte augmentation en Belgique.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »