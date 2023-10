Une inhumation zéro déchet ? C’est pour bientôt grâce à l’innovation de deux Wallons

Des funérailles écologiques vous êtes de plus en plus à y penser, mais difficile parfois de faire respecter ses dernières volontés. Cela pourrait rapidement changer car une société hennuyère, Sepelio, spécialisée dans la gestion des cimetières, lance un nouveau concept d’inhumation. Deux promesses : zéro déchet et meilleure dégradation des corps.

En plus de cela, ce n’est pas la terre du cimetière que l’on met sur le cercueil, mais une terre enrichie. En quelques semaines à peine, la nature va déjà pouvoir travailler la matière.' Alors qu’il faut parfois plusieurs dizaines d’années pour qu’un corps disparaisse totalement, ici, avec cette innovation, cela devrait être le cas dans les cinq ans.

