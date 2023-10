Une fusillade entre des trafiquants de drogue belges et néerlandais éclate à Marbella : « C’était la panique »

Au centre commercial Guadelmina Alta de Marbella, samedi après-midi, une fusillade éclate. L’un des quartiers les plus huppés de la station balnéaire fait face à un règlement de comptes entre des trafiquants de drogues belges et néerlandais, rapportent nos confrères de HLN.

C’est plus précisément trois personnes qui se seraient tirées dessus. Des témoins ont déclaré au Daily Mail, que des dizaines de personnes se sont soudainement mises à l’abri, effrayées, lorsque les hommes ont commencé à tirer. « C’était la panique, on aurait dit une scène de film », a déclaré une serveuse. Selon elle, les auteurs étaient masqués et ont tiré sur un homme à la jambe.

