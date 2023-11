Une femme poignardée à Lyon avec une croix gammée sur sa porte

L’horreur à Lyon : une femme poignardée en ouvrant à un homme qui venait de sonner chez elle, une croix gammée retrouvée sur sa porte Une femme a reçu deux coups de couteau à l’abdomen ce samedi après-midi à Lyon, en France. Ses jours ne sont pas en danger

SUDINFO_BE: L’horreur à Lyon : une femme poignardée en ouvrant à un homme qui venait de sonner chez elle, une croix gamméeUne femme a reçu deux coups de couteau à l’abdomen ce samedi à Lyon, en France. Ses jours ne sont pas en danger.

SUDINFO_BE: Important accident entre une moto et une voiture à Aywaille : la N633 fermée à la circulationLes conditions de circulation sont, ce vendredi sur le temps de midi, très compliquées entre Aywaille et Remouchamps. La N633 est actuellement fermée à la circulation en raison d’un accident survenu entre une moto et une voiture.

SUDINFO_BE: «Quiz Lady»: une comédie familiale déjantée avec une Sandra Oh («Grey’s anatomy») en roue libreDeux soeurs que tout oppose s’aventurent dans un roadtrip décalé pour faire de la cadette une star des jeux télévisés.

SUDINFO_BE: Conflit israélo-palestinien : Israël rejette une pause humanitaire à Gaza, frappe mortelle sur une ambulanceIsraël a rejeté l’idée de « pauses humanitaires » réclamées par les États-Unis dans la bande de Gaza, et poursuit son offensive débutée il y a près d’un mois contre le Hamas, avec une « opération terrestre intensifiée » et des frappes dont l’une d’elle a ciblé une ambulance.

RTL SPORT: MSF appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu après la frappe contre une ambulanceMédecins Sans Frontières (MSF) Belgique a condamné samedi sur le réseau social X (anciennement Twitter) 'l'attaque meurtrière' d'une ambulance, qui a coûté la vie à 15 personnes vendredi à Gaza. L'ONG a une nouvelle fois exhorté à un 'cessez-le-feu immédiat et total'.

RTL SPORT: Larissa Pauluis 8e du Grand Prix à LyonLarissa Pauluis (Flambeau) a terminé 8e du Grand Prix organisé dans le cadre de la Coupe du monde de dressage, jeudi à Lyon. La championne de Belgique a été notée 72,087% par le jury. Elle concourra donc en musique sur le programme libre vendredi.

