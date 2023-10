Une explosion retentit dans la nuit de dimanche à lundi à Anvers : les services de déminage sont sur place

Le contexte de l’incident fait l’objet d’une enquête, et un lien avec le trafic de drogues n’est pas exclu.L’explosion a eu lieu vers 00H45. Des dégâts mineurs ont été constatés à la construction visée.

Les services de déminage et un laboratoire judiciaire sont sur place. Ces experts cherchent à déterminer l’explosif utilisé.La ville d’Anvers est régulièrement secouée par des explosions liées au milieu de la drogue dans la cité portuaire.

