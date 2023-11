Une escapade amoureuse pour raviver la flamme

Entre votre travail, les tâches ménagères et les enfants, il ne reste que peu de temps pour vous et votre partenaire, ce qui vous met dans un mode automatique. Pas de temps pour des déclarations d'amour intenses, pas de temps pour les discussions. La solution ? Une escapade amoureuse, du moins selon Evi Hanssen. Et il y a quelque chose à dire à ce sujet. Interdit chez nous, en Hollande, un chef étoilé le sert : notre homme a franchi la frontière pour manger du corbeau

. Conseils pour un bon sommeil à chaque étape de la vie : "Une femme a deux fois plus de chances de rencontrer des problèmes de sommeil". Les Belges franchissent la frontière pour acheter de l'Ozempic (parfois beaucoup moins cher) : "Nous ne pouvons pas refuser". Un milliardaire loue une grande partie d'une ville historique pour une fête d'anniversaire exubérante, et cela ne plaît pas : "Il y a des limites"

:

SUDİNFO_BE: Une collision entre une camionnette et une voiture fait deux blessés à RessaixCe jeudi en début de soirée, un accident impliquant deux véhicules est survenu à Ressaix. Deux personnes ont été blessées.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Important accident entre une moto et une voiture à Aywaille : la N633 fermée à la circulationLes conditions de circulation sont, ce vendredi sur le temps de midi, très compliquées entre Aywaille et Remouchamps. La N633 est actuellement fermée à la circulation en raison d’un accident survenu entre une moto et une voiture.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFİNFO: – Les parcs bruxellois ne rouvriront pas avant vendredi matin, certains pas avant dimancheL'accès à une partie des espaces verts régionaux bruxellois sera de nouveau autorisé vendredi matin dès 10h, a indiqué...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Panneaux solaires : une faute des ministres flamands de l’Énergie mais pas d’indemnisationLe tribunal de première instance de Bruxelles a estimé, dans une série de jugements rendus lundi, que si les ministres flamands de l’Énergie ont bien commis une faute en garantissant le droit à un compteur tournant à l’envers, aucune compensation ne devait cependant être versée aux propriétaires de panneaux solaires.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: « Une erreur monumentale et inacceptable » : le parquet ne digère pas la communication du ministre Vincent VanLe Collège des procureurs généraux a écrit au ministre de la Justice pour déplorer des attaques ad hominem sur un magistrat du parquet de Bruxelles, lors de la conférence de presse suivant l’attentat commis il y a trois semaines dans la capitale, rapporte vendredi La Libre Belgique.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTLİNFO: Ciaran n'est pas encore complètement passée, une nouvelle tempête est déjà annoncéeLa tempête Ciarán n'est pas encore complètement passée qu'une nouvelle tempête apparaît déjà sur les cartes météorologiques. Dans les jours à venir, le temps agité continuera de balayer une grande partie de l'Europe de l'Ouest.

La source: rtlinfo | Lire la suite »