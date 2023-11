Une épicerie sociale pour réinsérer les personnes précarisées

04-11-23 11:00:00 sudinfo_be 1 min.

Comme plusieurs CPAS de la région, celui des Honnelles possède sa propre épicerie sociale. Elle est ouverte à tous et pas seulement aux bénéficiaires de l’aide sociale. Son objectif : réinsérer les personnes précarisées dans la société en les faisant travailler dans l’épicerie. Pour les prochaines élections à Honnelles, la majorité mise sur la stabilité et l’unité, l’opposition sur la nouveauté. Après le décès de sa maman, une terrible nouvelle à 100.000 euros est venue s’ajouter à la peine de Bjorn : le Belge est désemparé et ne sait quoi faire pour résoudre la situation.