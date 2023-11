Une promesse vieille de plusieurs décennies pourrait devenir réalité : une énergie solaire illimitée depuis l’espace. Les défis techniques et les coûts sont énormes, mais il y a beaucoup d’arguments en faveur de l’idée.du monde depuis l’espace: ces dernières décennies, ces concepts ont refait surface, particulièrement en période de hausses des prix de l’énergie. Mais finalement, ils ont été mis de côté. Leur mise sur orbite coûterait trop cher.

La donne pourrait désormais changer, du moins selon les partisans de la technologie qui espèrent « ajouter une flèche de plus à leur arc dans la lutte contre le changement climatique », affirme un rapport américain sur le sujet.la production d’énergie dans l’espace . L’armée américaine étudie la technologie pour alimenter des bases éloignées en énergie. Chez le constructeur aéronautique Airbus, on y voit une façon de fournir de l’énergie aux avions en vol. La Chine prévoit de lancer une installation de test en 2028, deux ans plus tôt que prév





