Une école belge aménage un lieu de deuil pour une élève décédée lors d'un cours de gymnastique

Dans l'école Sint-Martinusschool à Burcht, un lieu de deuil a été aménagé pour Sidra, âgée de 4 ans, décédée mardi des suites d'un accident lors du cours de gymnastique. Entre-temps, il a été révélé qu'une enquête pour homicide involontaire est en cours. Vendredi matin vers 11 heures, un accident s'est produit à l'école Sint-Martinusschool lors du cours de gymnastique de la classe 'bumba'.

Sidra Atmane, âgée de 4 ans, a été gravement blessée lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans un appareil de gymnastique pendant le jeu 'voyage autour du monde', où les enfants devaient parcourir un parcours d'obstacles dans la salle de gymnastique. Elle a été réanimée par l'enseignant de gymnastique et le directeur avant d'être transportée à l'hôpital dans un état critique. "Évitez les expressions telles que 'elle dort maintenant pour toujours'": comment l'école gère-t-elle les camarades de classe de Sidra décédée (4 ans) ? Cinq jours plus tard, la petite Sidra est décédée de ses blessures

