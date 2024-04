Une chicane à l'entrée de la trouée d'Arenberg pour freiner le peloton à Paris-Roubaix

Il y aura bien dimanche à Paris-Roubaix une chicane à l’entrée de la célèbre trouée d’Arenberg pour freiner le peloton et éviter les chutes, a annoncé Thierry Gouvenou, le directeur de la course, ce mercredi à l’AFP. 'On a reçu le feu vert de la préfecture pour valider le dispositif prévu', a-t-il indiqué.

Après le passage de la voie ferrée, juste avant le secteur pavé, les coureurs vont ainsi 'contourner l’îlot pour aborder la trouée à une vitesse d’environ 25 km/h', contre plus du double habituellement, a ajouté Thierry Gouvenou. 'Dans le long terme on va réfléchir à un dispositif plus fluide mais vu le délai imparti c’était la meilleure solution', a-t-il encore précisé. Une vidéo de cette chicane, qui circule sur les réseaux sociaux, est arrivée jusqu'à Mathieu Van der Poel, tenant du titre et grand favori de l'Enfer du Nord. 'C'est une blague ?', a réagi le vainqueur du Tour des Flandre

