Une boutique de décoration et de linge de maison à La Louvière

Il y a 24 ans, Jacqueline ouvrait la boutique Harmony à La Louvière. Rentrer dans son enseigne au numéro 42 de la rue de la Loi, c’est un peu comme rentrer chez soi : grâce à son accueil, celui d’Angélique et de la stagiaire Coralie, on se sent vite à l’aise au milieu des articles de déco et surtout du linge de maison, spécialité de l’endroit.