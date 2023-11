Journaliste à la Rédaction généraleCet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.La première bâche, annonçant Matexpo, fut installée cet été sur le chantier de l’E411 entre l’échangeur de Daussoulx et Aische-en-Refail.

Mais depuis octobre, une autre bâche au nom de l’entreprise TRBA est apparue sur le même chantier et en plusieurs exemplaires. Mais cette fois, la Sofico approuve. ****** ** ******** *** ******* ****** ************ **** ******* ****** ******************** ******** ********* ******** ************ ** ** ******* ************ *** ******* ** ************** *** ******** ** ******** ****** ********** ** *** ** ******** ** ********* ** **** **** ** ******** ** ** ********* **** ************* ** ** ********* *********** ** *** **** ** ***** ******* *** *** *********** ********* ** ******** *********** **** ********* *** *** ********* ********** *********** ** **...