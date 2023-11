Une artiste russe condamnée à sept ans de prison pour avoir collé des autocollants anti-guerre sur des étiquettes de prix

Une artiste russe a été condamnée à sept ans de prison par un tribunal de Saint-Pétersbourg. Elle avait collé des autocollants anti-guerre sur des étiquettes de prix. Une peine excessivement lourde pour un acte simple de résistance civile, selon les critiques. Aleksandra 'Sasha' Skochilenko, âgée de 33 ans, aurait en mars 2022 'volontairement diffusé de fausses informations sur l'armée russe', a déclaré le juge qui l'a condamnée à sept ans de prison.

Plus précisément, la Russe avait collé des autocollants sur les étiquettes de prix de cinq produits dans un supermarché de quartier. Sur l'un de ces autocollants, il était indiqué que la Russie propageait des mensonges sur la guerre en Ukraine. 'Poutine nous ment depuis vingt ans à la télévision. Le résultat est notre volonté de justifier la guerre et les décès inutiles', a-t-elle déclaré. Les autres autocollants portaient des messages similaires de la militante. C'est un client qui avait remarqué son acte de protestation et s'était rendu à la police

