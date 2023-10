Un Visé mal payé à Namur retrouve la dernière place du classement... (+

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Juprelle et Wandruzienne déroulent, Beaufays B s’offre une belle remontée à Warsage B: découvrez tous les détails et les buteurs en P3B et P3C Saive l’emporte au MCS Liège, Seraing Ath. s’offre le scalp de Thisnes tandis qu’Houtain-Milanello vient à bout de Richelle B... Tout savoir sur les matches liégeois de P2A et P2B

Les Oranges de Liège perdent leurs premières plumes, Seraing Athlétique B n’est plus invaincu, le Thier à Liège plante… 20 buts: découvrez les résultats des clubs liégeois en P4

– Nationale 1 – UR Namur-Visé (D.14h30) : N1 | Le jeune défenseur camerounais George AlalabangArrivé en ligne droite de Visé qu’il affronte ce week-end avec l’UR Namur dans un match de bas de tableau, George Alalabang veut profiter de sa 2e expérience en N1 pour booster sa carrière. Lire la suite ⮕

Arsenal écrase Sheffield et reprend la 2e place, Burnley battu à BournemouthArsenal a repris provisoirement la 2e place du classement de la Premier League grâce à son large succès face à Sheffield United (5-0), samedi dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Avec 24 points, les Gunners reviennent à 2 points des Spurs qui sont également invaincus. Lire la suite ⮕

Almeria battu malgré un but de Ramazani, Bologne et Saelemaekers partagent à SassuoloLors de la 11e journée de Liga, malgré un but de Largie Ramazani, Almeria s'est incliné contre Las Palmas (1-2), samedi après-midi. Almeria reste lanterne rouge avec un 3 sur 33 avec six unités de retard sur le premier non-relégable, Cadiz. Lire la suite ⮕

Battu à Eupen, Charleroi replonge dans ses travers en championnatLes Pandas ont mis fin à une série de six défaites en battant une équipe carolo qu ileur a pourtant été supérieure avant le repos. Mais en football, il faut pouvoir marquer… Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Max Verstappen vise la pole sur les terres de son coéquipierPlace à la 19e manche de cette saison de F1 ce week-end au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez. Et s’il voudra... Lire la suite ⮕

Carton de Volendam, Vise s'impose à Hurry Up, holdup de Pelt à IzegemLa neuvième journée de BENE-League de handball s'est déroulée dans son entièreté ce samedi soir. Bocholt a pris facilement le dessus sur Hubo 31-19 alors que Volendam inflige une phénoménale raclée à Houten 55-31. Lire la suite ⮕