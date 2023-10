Un vendredi sous la pluie, avant un week-end orageux : voici les prévisions météo région par région

En cours de journée, le ciel deviendra partiellement nuageux avec des averses localisées. Sur l’ouest, ces averses seront plus intenses avec risque de quelques coups tonnerre dans la région côtière. Ce soir et en début de nuit, le risque de quelques averses localisées persistera (principalement dans le sud-est), mais le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions avec des éclaircies.

Samedi soir ou durant la nuit suivante, une zone de pluie active traversera notre pays depuis le sud-ouest. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et 15 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h (et jusqu’à 70 km/h en soirée ou durant la nuit).Dimanche matin, le temps sera sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies sauf dans le sud-est.

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi. Lire la suite ⮕

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège. Lire la suite ⮕

Les tourbières de la Haute Somme parmi les 20 projets soutenus par la Française des JeuxDans la liste des 20 projets sélectionnés pour le jeu «Mission Nature» de la Française des Jeux, lancé lundi 23 octobre sur le modèle du «Loto du patrimoine», figurent les tourbières alcalines de la Haute Somme. Lire la suite ⮕

De nouvelles solutions apportées pour les trajets en bus entre Sombreffe et Gembloux : « Les modificationsAprès la rencontre entre les citoyens touchés par le redéploiement du TEC et le cabinet du ministre Henry, de nouvelles solutions seront proposées à partir du 1er novembre entre Sombreffe et Gembloux. Lire la suite ⮕

Le cadeau empoisonné offert à Logivesdre : les deux maisons prévues pour les sinistrés toujours inoccupées unInaugurés en novembre 2022, les deux logements offerts pour des familles sinistrées par une société belge non loin du hall du Paire sont toujours inoccupés. Lire la suite ⮕