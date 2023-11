Ce mercredi soir, Salvatore Adamo devait partager un moment magique avec ses fans à l’Ancienne Belgique. Le chanteur, qui fête ses 80 ans ce 1er novembre, avait en effet prévu de partager ce moment sur scène. Malheureusement, ce mardi, l’artiste a été contraint d’annuler cette représentation.« Désolé les amis(e)s », écrivait Salvatore Adamo dans une lettre manuscrite adressée à ses fans via ses réseaux sociaux.

Le chanteur l’assure : « Je fais tout pour retrouver ma forme et partager avec vous les moments bénis que vous m’offrez depuis soixante ans ».Ces derniers temps, l’artiste avait déjà dû annuler une série de concerts à Mons, à Roubaix ou encore à Paris. « J’ai encore besoin de repos », écrit-il. « Le problème de santé auquel j’ai été confronté se soigne et se guérit, mais avec du temps et du repos.

