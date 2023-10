Un terrible accident s’est produit ce dimanche : « Il a heurté la berme centrale et a été catapulté sur un

Un spectaculaire accident s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur le ring de Bruxelles, à Kraainem. Une voiture, fort heureusement seule en cause, a heurté la berme centrale et été catapultée sur un poteau d’éclairage, explique la police fédérale auprès de HLN.

« La voiture s’est brisée en deux morceaux, qui ont fini sur la bande d’arrêt d’urgence », ajoutent les forces de l’ordre. Seul occupant du véhicule, le conducteur est grièvement blessé. Il a été transporté à l’hôpital. Dans l’après-midi, nous apprenions que ses jours n’étaient plus en danger.

Brian Riemer satisfait : 'Une sacrée réponse à ce qu’il s’est passé dans le Clasico'Anderlecht a battu largement OHL ce samedi soir. Une victoire 5-1, une semaine après la déroute face au Standard. De quoi... Lire la suite ⮕

Kazakhstan: vers une nationalisation d’ArcelorMittal après 32 morts dans une mineLe Kazakhstan a annoncé un accord avec ArcelorMittal pour reprendre le contrôle de la filiale locale du géant mondial de l'acier. Lire la suite ⮕

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕

Inde : un mort et 36 blessés dans une explosion lors d'une prièreUne personne est morte et 36 ont été blessées dimanche dans l'explosion d'un engin artisanal lors d'une prière... Lire la suite ⮕

Un 8e trophée récompensera-t-il Lionel Messi ou Erling Haaland sera-t-il plébiscité ?Lionel Messi et Erling Haaland sont les deux grands favoris qui se dégagent dans la course au 67e Ballon d'Or. La plus prestigieuse récompense individuelle du football sera attribuée lundi soir à Paris. L'Argentin de 36 ans a conquis le titre de champion du monde en décembre dernier au Qatar. Lire la suite ⮕

Deux blessés dans une collision à Chimay : une voiture a fini sur le toitUn accident s’est produit ce dimanche, à Chimay. La collision de deux véhicules a fait deux blessés. Lire la suite ⮕