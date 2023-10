Un serial buteur, une pépite, des flancs intenables : comment Xabi Alonso a transformé le Bayer Leverkusen

Si le Bayern Munich a dominé la Bundesliga ces dernières saisons, n’étant que trop rarement titillé par le Borussia Dortmund, il semble avoir trouvé un adversaire à sa taille cette saison. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, c’est en effet 11 victoires en 12 matchs toutes compétitions confondues, mais surtout un jeu ultra-offensif avec 44 buts marqués pour seulement 9 encaissés.

Il est véritablement le cerveau de Xabi Alonso sur le terrain et c’est par lui que passent la plupart des ballons lors des phases offensives. Il est d’ailleurs le joueur ayant effectué le plus de passes dans le dernier tiers du terrain dans les cinq grands championnats avec 94 détaille Opta. Ses coups de sang gommé, il se concentre désormais sur le jeu et sa patte gauche fait des ravages.

Lire la suite:

RTBFsport »

F1 Mexique : Fernando Alonso accueilli en rockstar dans un centre commercial de MexicoFernando Alonso reste l’un des pilotes les plus emblématiques de la grille. La popularité du double champion du monde ne... Lire la suite ⮕

La journée au parc d’attractions Bobbejaanland vire à l’indignation pour les scouts: « Ils ont préféré qu’ilsCe qui devait être une belle journée s’est transformé en une véritable douche froide pour les membres du « AKABE Scouts ‘t Kruierke Balen », un groupe de scouts pour enfants handicapés. Lire la suite ⮕

Sports moteurs : Sports Moteurs | Baptiste Moulin veut sauver l’honneur à ImolaAprès une saison 2023 bien loin des attentes, le Frasnois bouclera les hostilités sur le circuit d’Emilie-Romagne, ce week-end, l’un de ses préférés. Lire la suite ⮕

Une triste nouvelle dans le monde du cyclisme: Sylvain Anquetil est décédé à l’âge de 47 ansLe cycliste français est décédé des suites d’une longue maladie. Lire la suite ⮕

Une nouvelle chanson des Beatles, enregistrée grâce à l’intelligence artificielle, va sortirUne chanson inédite des Beatles, «Now and Then», sortira le 2 novembre Lire la suite ⮕