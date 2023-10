Un retour frustrant et vexant pour Lukaku

29-10-23 23:50:00 / La source: sudinfo_be

Les sifflets pour Romelu Lukaku – et nettement moins de ballons –, les applaudissements pour Marcus Thuram, auteur du but de la victoire pour l’Inter à la 81e minute sous les yeux de papa Lilian. Ce retour ne pouvait pas être plus frustrant et vexant pour le Diable rouge.