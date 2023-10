Un portrait-robot de l'assassin présumé d'une avocate à Hautem-Saint-Liévin diffusé

Selon l'avis de recherche, le suspect s'est présenté samedi vers 13h15 au domicile de l'avocate et lui a tiré dessus, ainsi que sur son fils. La femme a succombé à ses blessures. Le fils a, lui, été emmené à l'hôpital et ses jours n'étaient pas en danger, selon des informations communiquées par le bourgmestre d'Hautem-Saint-Liévin.

Il avait également un sac à dos gris ou de couleur foncée. Le suspect est âgé entre 60 et 65 ans, mesure 1m80, est de corpulence normale et porte des cheveux gris courts. Il a une calvitie. Le sexagénaire s'exprime en néerlandais. Toute personne reconnaissant l'individu ou ayant des informations sur l'affaire est priée de contacter les enquêteurs via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.

La police diffuse le portrait-robot de l'assassin présumé d'une avocate à Hautem-Saint-LiévinLa police diffuse dimanche soir, à la demande du juge d'instruction d'Audenarde, un portrait-robot d'un homme suspecté... Lire la suite ⮕

Fusillade dans un cabinet d’avocats à Hautem-Saint-Liévin (Flandre-Orientale) : une femme est décédée, l'auteur en fuite est recherché par la policeUne personne a été tuée lors d’une fusillade dans un cabinet d’avocats à Hautem-Saint-Liévin (Flandre-Orientale)... Lire la suite ⮕

Une fusillade éclate ce samedi dans un cabinet d’avocats à Hautem-Saint-Liévain : « L’auteur n’a pas encoreUne personne est décédée samedi à proximité d’un bureau d’avocats dans la commune de Hautem-Saint-Liévin (province de Flandre orientale), a indiqué le bourgmestre Tim De Knyf à Belga, qui affirme qu’il s’agit de l’avocate Claudia Van Der Stichelen. La police est toujours à la recherche du coupable. Lire la suite ⮕

Une fusillade éclate ce samedi dans un cabinet d’avocats à Hautem-Saint-Liévain : une femme blessée, sonUne fusillade a éclaté ce samedi après-midi au cabinet de l’avocate Claudia Van Der Stichelen à Hautem-Saint-Liévain, en Flandre orientale. Lire la suite ⮕

Saint-Trond domine le RWDM au terme d’une fin de match folleSaint-Trond a battu le RWDM vendredi, en ouverture de la 12e journée de Pro League (2-1), au terme d’un match peu... Lire la suite ⮕

Saint-Trond arrache la victoire face au RWDM 2-1 après une fin de match folleSaint-Trond s'est imposé 2-1 face au RWDM vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Thorsten Fink ont pris le meilleur sur des Bruxellois entrainés par Claudio Caçapa. Lire la suite ⮕