Un père privé de la garde de son fils de 3 ans

Je n'ose même plus rentrer dans sa chambre, ça me fait mal'. Christopher, 38 ans, est papa de trois enfants issus de deux relations différentes. Ses deux aînés sont âgés de 10 et 13 ans et peuvent venir dormir à son domicile quand ils le souhaitent, suite à une bonne entente avec la maman. Mais pour son petit dernier, Liam, âgé de 3 ans, c'est plus compliqué. 'Je n'ai plus de contact avec la maman', déplore-t-il.

Un changement du jour au lendemainDepuis 8 mois, une garde alternée avait été mise en place, permettant à Liam de profiter de son papa une semaine sur deux. Mais depuis début novembre 2023, Liam ne peut plus s'y rendre qu'un week-end sur deux suite à un jugement. A présent, Christopher voit donc son fils à partir du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin, et ce une semaine sur deux. 'Du jour au lendemain, on me retire cette semaine-là, alors que tout se passait bien jusqu'à ce que la justice rende un avis défavorable. Mais je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise et je dois accepter de ne plus avoir mon fil





