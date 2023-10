Un ouvrier d’Infrabel heurté par un train à proximité de la gare de Bléret : l’homme est grièvement blessé

L’ouvrier se trouvait à proximité d’une voie et travaillait au remplacement d’une installation électrique. L’homme est grièvement blessé.Les pompiers hesbignons ont été appelés à intervenir vendredi vers deux heures du matin.

L’ouvrier a été pris en charge par les secours, grièvement blessé, et transporté à l’hôpital.Infrabel, qui confirme l’incident, précise que l’homme a été heurté par un élément du train.L’incident a entraîné l’annulation des deux premiers trains de voyageurs sur la ligne entre Bruxelles et Liège mais la circulation a pu reprendre normalement dès 6h.

