Un outil d’aide à la décision électorale basé sur des questions

Le principe est simple, nous posons 31 questions aux participants, sur les grands thèmes de la vie en société, et, en fonction des réponses, nous leur renseignons les partis dont ils sont les plus proches. 'C’est un outil d’aide à la décision électorale, détaille Pascal Delwit. Chaque électeur et électrice participant pourra bénéficier d’un pourcentage de proximité moyenne par rapport à une formation politique.

Cela ne veut pas dire qu’ils vont nécessairement voter pour ce parti, ni que c’est le parti dont ils se sentent proches mais cela permet d’avoir une proximité moyenne sur différentes questions qui se posent dans la société.' Certaines des questions concernent des thèmes généraux (l’Union européenne, l’environnement) et d’autres sont plus spécifiques (dépénalisation du cannabis, hébergement des demandeurs d’asile

