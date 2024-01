Un nouveau projet pour la Tour des Fermiers d'Anvers

Le projet initial de la Tour des Fermiers de l'architecte américain Daniel Libeskind a été abandonné. L'architecte devra travailler à nouveau avec de nouvelles instructions et en collaboration avec la ville, la Flandre et les services du patrimoine pour proposer un nouveau projet qui soit largement accepté. Un nouveau projet doit être réalisé pour la Tour des Fermiers d'Anvers.

C'est ce qu'a déclaré le propriétaire Fernand Huts lors d'une conférence de presse très fréquentée à Zurich, où il présentera lundi son T-Rex acheté l'année dernière dans un musée local. "C'est un projet philanthropique, quelque chose que nous faisons pour la communauté", a déclaré Huts. Il était également clair que les services compétents de la ville et de la Flandre n'approuveraient jamais les plans de Huts et Libeskind, qui auraient radicalement modifié le paysage urbain du centre d'Anvers





