Un nouveau président désigné pour la COP29

Dans leurs premières réactions, des ONG ont montré des signes d'inquiétudes, disant espérer voir renforcer les résultats de la COP28.'Son Excellence Mukhtar Babayev a été nommé président désigné de la 29e session de la conférence des parties', a écrit à l'AFP vendredi Rashad Allahverdiyev, un responsable du ministère.

L'an dernier, les Emirats arabes unis, hôtes de la COP28, avaient choisi Sultan Al Jaber, patron de la compagnie nationale Adnoc, pour présider la conférence de l'ONU, qui s'est conclue en décembre à Dubaï sur un appel à une 'transition' hors des énergies fossiles, la première fois qu'une COP lançait un tel appel.La présidence sortante de la COP28 a d'ailleurs félicité M. Babayev, qui était à Dubaï. Son dernier poste chez Socar était vice-président chargé de l'écologie.'Avec un autre pétro-Etat accueillant la COP, nos inquiétudes se multiplient', a réagi Harjeet Singh, de l'initiative pour un traité contre les énergies fossile





« Pas une minute à perdre »: la COP28 entame le sprint finalLe chef de l'ONU Climat a incité les nations présentes à la COP28 à surmonter 'les obstacles tactiques superflus'.

COP28: près de 200 pays approuvent un appel historique à une 'transition' hors des énergies fossilesAprès une nuit de prolongation, les pays du monde entier ont approuvé à la COP28 de Dubaï un compromis qualifié d'historique pour son appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique.

Les enfants de l'Église : des victimes témoignent pour la première foisDans le podcast de nos confrères du Het Laatste Nieuws baptisé 'Les enfants de l'Église', des victimes témoignent pour la première fois. Les religieuses dans tout le pays se sont rendues coupables de traite d'êtres humains pendant des années. Environ 30 000 jeunes femmes ont été accueillies dans des foyers et ont accouché anonymement, après quoi l'Église a vendu leurs enfants pour de grosses sommes d'argent. Certaines mères ont été placées sous anesthésie générale sans leur consentement, d'autres ont même été stérilisées sans le demander.'Avant d'accoucher, elles étaient hébergées dans des foyers. Elles y étaient humiliées et traitées comme des rebuts. La terreur psychologique devait être énorme. Mais le pire, la séparation de leur bébé, devait encore arriver'. Debby Mattys (56 ans), elle-même adoptée bébé et qui a cherché sa mère biologique pendant plus de 20 ans, raconte son histoire dans un podcast et dans les colonnes du quotidien flamand HLN. Même après avoir trouvé sa mère, sa quête ne s'est pas terminée

Dernière ligne droite à la COP28, un texte appelant à la fin des énergies fossiles attendu ce lundiC'est la dernière ligne droite des négociations à la COP28 à la veille de la fin prévue de la conférence. Un texte appelant à la fin des énergies fossiles est attendu ce lundi. 'Nous devons avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite', a urgé le chef de l'ONU Climat.

De moeizame dans tussen Biden en Netanyahu: VS worden kritischer over oorlog in GazaBiden sprak dinsdag tijdens een fundraiser in Washington. ‘Hij (Netanyahu) is een goede vriend’, zei hij, ‘maar hij moet veranderen. Deze regering maakt

Les socialistes wallons dans le déni de réalité selon Jules GheudePour l’essayiste politique Jules Gheude, les socialistes Jean-Claude Marcourt, Elio Di Rupo et Paul Magnette sont dans le déni de réalité concernant l’état de la Wallonie.

