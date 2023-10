Un nouveau livre sur les sorcières au Pays de Liège

Alors que vitrines, villes et villages se parent de décorations sur le thème d’Halloween, voici un livre qui s’intéresse aux sorcières jugées autrefois dans notre région.

'Sorcières et inquisition au Pays de Liège', c’est son titre, retrace le cas de cinq sorcières jugées au 16e et 17e siècles à Crisnée, mais étends la réflexion sur les raisons du grand nombre de sorcières – et sorciers - jugés chez nous à cette époque. Parmi ces cas, celui de Marie Léale, jugée à Crisnée à la fin du 16e siècle.

