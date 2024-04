Un nouveau bâtiment pour les étudiants en agronomie à Ciney

Dès la rentrée prochaine, les étudiants en agronomie de la Haute École de la Province de Namur investiront un tout nouveau bâtiment à Ciney. La construction a débuté en 2022 et est le fruit d’une réflexion lancée il y a plus de 10 ans. Installée jusqu'ici sur le site de l’école provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (Epasc), l'HEPN ne disposait pas vraiment de locaux adaptés. L'immeuble 'bac agro' compte notamment 8 laboratoires, 5 classes et un auditoire de 228 places. Ce nouvel espace de plus de 3000 m² permettra de combiner un apprentissage théorique et pratique ; une grande satisfaction pour Nicolas Luburić professeur et coordinateur de la spécialisation en agriculture biologique. Ce dernier espère aussi développer des projets pédagogiques à l’extérieur : ' On souhaiterait aménager des parcelles où on ferait par exemple pousser des espèces indigènes dans le cadre du cours de botanique

