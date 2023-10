Un Liégeois aux Championnats du Monde de la Raclette

La Suisse a organisé ce weekend les premiers Championnats du Monde de la Raclette, avec plusieurs fromages belges sur la liste des participants. Le jury avait une lourde tâche: déguster 90 fromages, dont 3 Belges. Par exemple ce fromage fabriqué à Amblève, en province de Liège, qui devait tenter de concurrencer les fromages d'alpages suisses. Un fromage au lait cru de vache Andreas Keul est artisan fromager depuis 9 ans dans les Cantons de l'Est.

On utilise des affinages pour vraiment avoir une croûte plus orange, plus rouge que la majorité des fromages à raclette. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pour moi est un bonus.' Une croûte qui rappelle le Herve Dans sa catégorie, le lait cru, ses concurrents viennent de Belgique, de Roumanie, du Canada, mais surtout de France et de Suisse.

Les Suisses 'raclent' presque tous les prix aux Championnats du monde de la racletteCe week-end, les lourdes effluves de fromage fondu ont enveloppé ce petit coin des Alpes suisses. Il a accueilli les... Lire la suite ⮕

Pimpez vos soirées raclette avec l’appareil à raclette multifonctions Russel Hobbs, affiché à -46% de remiseLa saison des raclettes est ouverte ! Pour organiser les soirées raclettes les plus réussies, adoptez l’appareil à raclette Russel Hobbs. Amazon le propose actuellement à 49,98 € au lieu de 93,16 €. Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté Gand - Standard : 3-1, Wilfried Kanga rend espoir aux LiégeoisAprès avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

Standard : aucune surprise dans le onze de départ liégeois (direct audio et commenté 18h30)Après avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

Direct audio et commenté Gand - Standard : 0-0, aucune surprise dans le onze de départ liégeoisAprès avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕

La Belgique remporte les championnats du monde de voitures solaires : 3000 km parcourus en un temps recordRoulerons-nous à l’avenir dans des voitures alimentées par de l’énergie solaire ? Ces véhicules existent déjà à... Lire la suite ⮕