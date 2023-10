Un juge absent trop longtemps à Namur, il faut recommencer les procès à zéro

Depuis janvier dernier, soit neuf mois, un juge namurois est absent pour cause de maladie. Avant son arrêt maladie, ce magistrat a pris une trentaine d’affaires, comme on dit 'en délibéré'. Autrement dit, les parties attendent toujours leur jugement. Le Magistrat a entendu les plaidoiries, les réquisitoires, mais n'a toujours pas prononcé de jugement dans ces affaires.

Et d'ajouter : 'Mais tout ceci est aussi assez pénible pour les parties civiles qui attendent que Justice leur soit rendue. Imaginez-vous qu’à chaque fois, depuis des mois, elles sont informées que le Jugement est reporté, puis reporté encore, sans connaître la date de retour du Magistrat en congé de maladie. Ce retard est pénible et reprendre la procédure a un coût pour les parties, pour une raison dont elles ne sont pas responsables.

Lire la suite:

RTBFinfo »

– Boxe francaise : Emma Lemaire (Namur) et Philippe Terwagne (Chimay) défendent la Belgique enLa Namuroise Emma Lemaire et le Chimacien Philippe Terwagne participent aux World Combat Games, vus comme les Jeux Olympiques des sports de combat, ce week-end. Lire la suite ⮕

Un festival pour les fans de films d’horreur commence à Namur ce jeudiDès ce jeudi 26 octobre et jusqu’au 31 octobre, le Aaaargh Retro Film Festival mettra des films d’horreur à l’affiche du Quai 22 à Namur. Lire la suite ⮕

Pas de second succès pour Namur Capitale battu en ÉcosseNamur Capitale s'est incliné 49-42 jeudi chez les Écossaises de Caledonia Gladiators en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (groupe G) de l'EuroCoupe féminine de basket. Dans le groupe L, Fribourg (Suisse) et Marjorie Carpréaux ont été sévèrement battues (101-68) chez les Françaises de La Roche Vendée. Lire la suite ⮕

Les Russes n'ont plus attaqué au missile de croisière depuis un mois, selon LondresLes bombardiers lourds de la flotte russe à long rayon d'action n'ont plus mené d'attaques au missile de croisière contre l'Ukraine depuis plus d'un mois, affirme le ministère britannique de la Défense sur la base de rapports de renseignement. Selon Londres, la Russie doit reconstituer ses stocks de munitions. Lire la suite ⮕

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕