Un jogging de Noël organisé pour la bonne cause lors de Mons Cœur en Neige

Mons Cœur en Neige revient le samedi 2 décembre prochain. Au programme : le traditionnel marché de Noël sur la Grand’Place mais également plusieurs nouveautés.Citons notamment un cirque de Noël sur la place Léopold. Des artistes venus du monde entier (jongleurs, acrobates, magiciens, danse aérienne, etc.) présenteront « des numéros époustouflants », annonce la Ville de Mons.

Vous pourrez goûter les spécialités culinaires de cette région française, célèbre pour ses festivités de Noël.Deux parcoursEt ce n’est pas tout. Autre nouveauté : une course à pied sera également organisée. La « Corrida de Noël » est prévue le dimanche 10 décembre. Deux parcours (un de 5 km, l’autre de 10) vous emmèneront dans les petites rues typiques du centre-ville.

Pâturages et Houdeng contraints au partage, la bonne affaire pour Mons BMorlanwelz – Pâturages 2-2 *Les buts :* 8e Impela (1-0), 65e Debaise (2-0), 85e El Haboussi (2-1), 88e Casale (2-2). *Le match vu par Jonathan Debaise, entraîneur de Morlanwelz :* « On méritait largement la victoire. On était au-dessus de Pâtura... Lire la suite ⮕

Le RAEC Mons réussit un magnifique trente sur trente, même s’il a souffert àFort de son 27 sur 27, Mons se déplaçait à Jette avec l’envie de soigner son bilan et de signer une dixième victoire consécutive. Mission accomplie, non sans avoir souffert face à la lanterne rouge. Lire la suite ⮕

Venez jouer en famille ou entre amis à Mons : 30 nouveaux jeux à découvrirLa Ludothèque du Petit Cirque vous propose une journée découverte de 30 nouveaux jeux le samedi 4 novembre. Lire la suite ⮕

Noces de platine à Mons : Henri a fait un croche-pied à MarcelleHenri Ducoron et Marcelle Rousseau se sont mariés à Jemappes le 8 août 1953. Ils ont fêté leurs 70 ans de mariage ! Lire la suite ⮕

Football : Dames| Réduites à neuf, les Ladies de Mons se sont sabotées et ont pris l’eau: «Deux cartes rougesRien, absolument rien, ne tourne en faveur des Ladies du RAEC Mons cette saison. Lire la suite ⮕

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕