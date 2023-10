Un homme perd la vie lors d’un rassemblement de voitures à Mons : l’organisateur louviérois s’exprime

Joris Gondry, 30 ans, un des organisateurs du « Perfect car horror show », était bien loin de s’imaginer un tel dénouement pour cette soirée. - D.R.Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une cliente s’énerve et la situation dégénère dans un Lidl belge : « Non, je ne suis pas calme… je veux récupérer mon argent, je ne viendrai plus ici ! » Freek n’en croit pas ses yeux lorsqu’il reçoit une amende de 179 euros et une facture de 211 euros… alors qu’il a été volé : « Faut-il 5 agents communaux pour ramasser un carton ? »Le Louviérois Antonio Spoto se paie encore la gare de Mons et Elio Di Rupo dans sa nouvelle parodie désopilante !

Le Mini Mondial de l’Impro sera de passage à Braine-le-Comte : « Notre objectif est de devenir un évènement majeur connu en Wallonie » « L’Italie a ignoré le sacrifice de nos parents » : Salvatore, de Binche, raconte l’immigration italienne et rend hommage à son papa dans un livre headtopics.com

Un garçon de 3 ans tire sur son frère à La Louvière : «Il lui demandait pourquoi il avait fait ça», les parents ont récupéré leurs cinq enfants

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕

Noces de platine à Mons : Henri a fait un croche-pied à MarcelleHenri Ducoron et Marcelle Rousseau se sont mariés à Jemappes le 8 août 1953. Ils ont fêté leurs 70 ans de mariage ! Lire la suite ⮕

Football : Dames| Réduites à neuf, les Ladies de Mons se sont sabotées et ont pris l’eau: «Deux cartes rougesRien, absolument rien, ne tourne en faveur des Ladies du RAEC Mons cette saison. Lire la suite ⮕

Le RAEC Mons réussit un magnifique trente sur trente, même s’il a souffert àFort de son 27 sur 27, Mons se déplaçait à Jette avec l’envie de soigner son bilan et de signer une dixième victoire consécutive. Mission accomplie, non sans avoir souffert face à la lanterne rouge. Lire la suite ⮕

Venez jouer en famille ou entre amis à Mons : 30 nouveaux jeux à découvrirLa Ludothèque du Petit Cirque vous propose une journée découverte de 30 nouveaux jeux le samedi 4 novembre. Lire la suite ⮕

Un homme perd la vie lors d’un rassemblement de voitures : l’organisateur louviérois s’exprimeUn rassemblement de voitures qui s’est tenu au Grand Large à Mons, vendredi soir, a provoqué de gros embouteillages. Une personne y a malheureusement perdu la vie. L’organisateur louviérois et la police réagissent. Lire la suite ⮕