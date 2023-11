Un homme ouvre le feu sur une avocate et son fils

Les faits se sont déroulés au domicile de l’avocate où un homme s’est présenté vers 13h15 et a ouvert le feu sur l’avocate et son fils. L’avocate a succombé à ses blessures. Le suspect avait pris la fuite à pied, selon la police. L’homme était vêtu d’une salopette ou d’un cache-poussière vert ou bleu et portait un sac à dos gris ou de couleur foncée. «L’homme a probablement entre 60 et 65 ans.

Il mesure 1,80 mètre, est de corpulence normale, chauve, avec des cheveux gris courts et s’exprime en néerlandais», avait précisé la police fédérale dans un avis de recherche.Le parquet a confirmé qu’un suspect avait été interpellé mais il n’est pas encore établi avec certitude qu’il s’agit de l’auteur des faits. L’intéressé, qui a été interpellé mercredi soir, est actuellement entendu avant d’être déféré le cas échéant devant le juge d’instruction d’Audenarde. Le parquet de Flandre orientale ne pourra donner plus d’informations que jeudi

